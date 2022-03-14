2022/03/14 | 16:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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العمل تعلن إطلاق الاعانة لمن ظهر لديه عجلة قديمة باستثناء العجلات الخاصة بالشحن » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 16:48

واع/

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