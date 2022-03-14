الكاظمي يدعو القوى السياسية إلى توحيد الكلمة إزاء سيادة العراق

2022/03/14 | 16:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

أجرى رئيس مجلس الوزراء القائد العام

للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي،

اليوم الإثنين، زيارة إلى محافظة أربيل

في إقليم كردستان يرافقه وزيرا الدفاع

والداخلية، والتقى بعدد من المسؤولين

في إقليم كر

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