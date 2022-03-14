تدمير بغداد والأمين نايم !

2022/03/14 | 16:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / زهير الفتلاوي ..بغداد تشكو الدمار والإهمال وزادت الحوادث المرورية بسبب اندثار الطرق والجسور وغفوة مديرية المرور .الظلام هو الذي يسيطر على الشوارع والطرق و المدن ولا تصدق عينك انها العاصمة بغداد ، فيما تنام الجهات الحكومية من امانة وشيل ايدك !، اما وزارة البلديات ووزارة الكهرباء ومحافظة بغداد “مويمهم السالفة ” […]

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