أوكرانيا.. جريمة الازدهار 

2022/03/14 | 17:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي الجريمة التي اقترفتها أوكرانيا لِتُعَاقَب بكل هذا "الدمار الحاقد" من جارها القريب؟

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