2022/03/14 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، توجيهاً يخص الفحص السنوي لذوي الإعاقة.

وقال إعلام العمل في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "وزارة العمل توجه بإيقاف الفحص السنوي لذوي الإعاقة المستفيدين من راتب الإعانة والاكتفاء بمراجعة أحد ذويه".

وأضاف ان "الوزارة تعلن إطلاق الإعانة لمن ظهر لديه عجلة قديمة باستثناء العجلات الخاصة بالشحن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تصدر توجيهاً يخص الفحص السنوي لذوي الإعاقة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تصدر توجيهاً يخص الفحص السنوي لذوي الإعاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).