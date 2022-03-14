توجيه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن ظاهرة

2022/03/14 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مكاتب المحافظين بمنع جمع التبرعات من قبل المنظمات غير الحكومية تحت مسمى الحالات الإنسانية بطريقة "الاستجداء" حسب قولها.

وذكرت وثيقة صادرة من الأمانة العامة وموجهة الى مكاتب المحافظين حصلت عليها (بغداد اليوم): "يمنع السماح للمنظمات غير الحكومية مزاولة طريقة جميع التبرعات بطريقة الاستجداء ومنع اعطائهم التخاويل الأمنية للتحرك لمخالفتها الدستور".

فيما يلي نص الوثيقة:

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