رويترز : لا يحق للمرتزقة الاجانب القتال الى جانب اوكرانيا

2022/03/14 | 17:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة..تساءل تقرير لوكالة رويترز ،الاثنين، هل من القانوني للاجانب القتال الى جانب اوكرانيا خصوصا بعد تدفق الالاف من المرتزقة الاجانب الذين من المحتمل ان يواجهوا عواقب قانونية في بلدانهم بعد انتهاء الحرب ؟ تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” الالاف من […]

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