2022/03/14 | 17:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيلوسي: الرئيس الأوكراني يوجّه خطابا للكونغرس الأميركي الأربعاء

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