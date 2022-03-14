خلال مرافقتهما امين بغداد.. مشاجرة بين نائبين واشتباك بالايدي

2022/03/14 | 17:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشاجرة الكلامية اندلعت بين النائبين بعد قيام كل نائب منهما بإعلانه انه صاحب انجاز .

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