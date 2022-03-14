متظاهرون ينددون بالدعاوى الكيدية ضدهم أمام المحكمة الاتحادية

2022/03/14 | 17:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / نظم العشرات من ثوار تشرين، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مبنى المحكمة الاتحادية في بغداد للمطالبة بإسقاط الدعاوى الكيدية ضد المعتقلين.وقال مصدر لوكالة إيرث نيوز، إن “المتظاهرين أنهوا وقفتهم التي نظموها أمام مبنى المحكمة الاتحادية في بغداد للمطالبة بإسقاط الدعاوى الكيدية ضد المعتقلين”.وأضاف المصدر، أن “الوقفة شارك فيها أهالي المعتقلين […]

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