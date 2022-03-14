قصف اربيل حمالة الاوجه

2022/03/14 | 17:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عماد علي ..الوقت المختار من قبل الفاعلين يشير الى امور مختلفة و الشكل و الجهة المقصودة من العملية تحمل ايضا اهداف داخلية عراقية كوردستانية و خارجية ايرانية امريكية تركية، و تحوي في طيات كيفية تنفيذ هذه العملية غير المسبوقة بهذا الشكل و النوع و الكيفية، تحوي احتمالات سياسية ذات طابعين او محورين […]

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