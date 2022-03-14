قصف الإرهابيين خارج حدود الدولة

2022/03/14 | 17:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / حازم أحمد فضالة || سبق للدكتور العبادي (رئيس وزراء العراق السابق) أن وجه القوات المسلحة (القوة الجوية) بقصف الجماعات الإرهابية وهي (داخل الحدود السورية)، حدث هذا أكثر من مرة؛ إذ قصفها في شباط 2017، وكذلك في نيسان 2018! وكانت تلك الجماعات الإرهابية داخل سورية وليس العراق! إذ نشر المكتب الإعلامي للسيد العبادي في […]

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