الوائلي: توجه لنقل ساحات التبادل التجاري في ثلاثة منافذ إلى العراق

2022/03/14 | 17:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعكشف رئيس هيئة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، اليوم الأثنين، عن توجه لنقل ساحات التبادل التجاري في ثلاثة منافذ إلى العراق.وقال الوائلي في كلمة فيديوية تابعته(واع)، إن "هناك ثلاثة منافذ وهي زرباطية والشيب والشلامجة، سيتم فيها نقل ساحات التبادل التجاري إلى العراق"، مبيناً أنه "اتخذ قراره بهذا الصدد وخاطب الجهات العليا وهم مهتمون بذلك".وبين أنه "في حال رفض دول الجوار لهذا القرار، سيتم إغلاق المنافذ، بعد أخذ الموافقات الرسمية".ووجه الوائلي، "بالسماح بدخول المواد الغذائية عبر المنافذ على مدار 24 ساعة لمنع ارتفاع الاسعار".

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