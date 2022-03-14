2022/03/14 | 17:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. هيئة الإعلام والاتصالات تمنع استضافة شخصية إيرانية هدّدت الأمن الوطني العراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/14 | 17:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. هيئة الإعلام والاتصالات تمنع استضافة شخصية إيرانية هدّدت الأمن الوطني العراقي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. هيئة الإعلام والاتصالات تمنع استضافة شخصية إيرانية هدّدت الأمن الوطني العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).