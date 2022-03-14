2022/03/14 | 17:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منعت دائرة التنظيم الاعلامي في هيئة

الاعلام والاتصالات العراقية،

الاثنين، وسائل الاعلام المحلية، من

استضافة المحلل السياسي الايراني،

(امير موسوي) على خلفية تصريحاته التي

وصفتها بغير المسؤولة خلال است

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام والاتصالات تمنع استضافة محلل سياسي ايراني "هدّد" الأمن الوطني العراقي (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام والاتصالات تمنع استضافة محلل سياسي ايراني "هدّد" الأمن الوطني العراقي (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).