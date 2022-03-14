وزارة الشباب: مسألة بيع تذاكر مباراة العراق والإمارات لم تحسم بعد

2022/03/14 | 17:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكدت وزارة الشباب والرياضة، أن مسألة بيع تذاكر مباراة العراق والإمارات لم تحسم بعد.وقال مدير اعلام الوزارة علي العطواني في تصريح لوكالة / المعلومة/ إن “مسألة سعر بيع تذاكر مباراة العراق والإمارات لم تحسم بعد والموضوع سيحسم خلال ايام”.واضاف “لن تكون هناك مبالغة باسعار التذاكر وستكون بمتداول الأيدي وقريبة من […]

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