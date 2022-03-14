2022/03/14 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد أصدرت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، توجيها يخص دخول المواد الغذائية للحد من ارتفاع الأسعار.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي وجه بالسماح بدخول المواد الغذائية عبر المنافذ على مدار 24 ساعة".

وأضافت ان "التوجيه جاء لمنع ارتفاع الأسعار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ارتفاع الاسعار.. المنافذ الحدودية تصدر توجيهاً يخص دخول المواد الغذائية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد ارتفاع الاسعار.. المنافذ الحدودية تصدر توجيهاً يخص دخول المواد الغذائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).