قصف وكر التجسس في ربيل؛ الدواعي والاهداف والمواقف

2022/03/14 | 17:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / جمعة العطواني || عند استعراض عملية قصف وكر التجسس للموساد الاسرائيلي في اربيل على منطق العقل والمصالح السياسية نرى : ان الاعتقاد باصل وجود هذا الوكر من عدمه لا يحتمل الا احد احتمالين وهما اولا : ان يكون الوكر غير موجود .ثانيا : ان يكون الوكر موجود .اما الاحتماال الاول لو […]

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