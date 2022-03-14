كييف: استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا الثلاثاء

2022/03/14 | 17:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا الثلاثاء (كييف)

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