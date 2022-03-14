القانون: حراك الصدر والإطار جنب العراق ثلاث مشاكل

2022/03/14 | 17:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد عضو ائتلاف دولة القانون غسان أبو رغيف، الاثنين، أن الحراك الجديد بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري جنب العراق ثلاث مشاكل رئيسية مؤثرة بشكل كبير على البيت الشيعي بصورة خاصة والعملية السياسية بشكل عام، فيما كشف عن الشخصية الأقرب لتولي منصب رئاسة الوزراء.وقال أبو رغيف في حديث لوكالة /المعلومة/، إن ” الحراك […]

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