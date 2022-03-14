2022/03/14 | 17:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الاطار الشيعي والاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاثنين، على انهاء الازمة الراهنة والاسراع بتشكيل الحكومة.وذكر بيان للاطار، انه “استقبل قادة الاطار بمكتب رئيس ائتلاف دولة القانون اليوم وفد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة باڤل طالباني، وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الاوضاع السياسية والامنية والتحديات التي تواجه البلاد ، كما تم استعراض اخر المستجدات […]

ظهرت المقالة هذا مابحثه الاطار الشيعي مع وفد الاتحاد الوطني الكردستاني أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذا مابحثه الاطار الشيعي مع وفد الاتحاد الوطني الكردستاني) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هذا مابحثه الاطار الشيعي مع وفد الاتحاد الوطني الكردستاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).