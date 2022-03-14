استبعاد نجم ريال مدريد أمام مايوركا

2022/03/14 | 17:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن ريال مدريد، اليوم الإثنين، استبعاد أحد اللاعبين البارزين في صفوف الفريق، من مباراة مايوركا في الجولة 28 من الليجا.وقال الميرنجي في بيان رسمي “لن يكون إيدير ميليتاو متاحًا معنا في مباراة الليلة ضد ريال مايوركا”.ويدخل الملكي، المباراة بصفوف كاملة، ويسعى لتحقيق فوز جديد للابتعاد بصدارة الليجا والوصول إلى 66 نقطة […]

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