كردستان يمكن أنْ تكون أوكرانيا

2022/03/14 | 17:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عدنان أبوزيد ..شنّت روسيا حربها على أوكرانيا، بعدما تأكّد لها أن البلد الجار تحول على مركز تجسّس، وتسليح، يريد محاصرة الدب المتربّع على عرش القوة العالمية.ولأنّ روسيا، قوية، وقف العالم صامتا أمام اجتياحها للبلد الجار.لكن من سيقف مع الضعفاء؟.الدول الكبيرة، لا ترضى أن يتحول جيرانها (الضعفاء) الى مصدر قلق.[…]

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