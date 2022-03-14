عملة ألمانيا البديلة بالحرب الباردة.. صور معقل

2022/03/14 | 18:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقيت بلدة كوخم لفترة طويلة، تجهل وجود كنز مطمور تحتها، خبأت فيه ألمانيا في سرية تامة، وبعيدًا عن أعين السوفيات أيّام الحرب الباردة، عملة بديلة أصدرتها تحسبا لأي ظروف طارئة.

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