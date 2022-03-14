الإعلام والاتصالات تمنع استضافة شخصية

2022/03/14 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قررت هيئة الإعلام والاتصالات، الاثنين، منع وسائل الإعلام العراقية من استضافة المحلل السياسي الإيراني أمير موسوي لتهديده الأمن الوطني والقومي العراقي.

وبحسب وثيقة موجهة من الهيئة إلى الوسائل الإعلامية الكافة، انه "تقرر منع ظهور واستضافة (المحلل السياسي الإيراني أمير موسوي) في وسائلكم الإعلامية، وذلك لتصريحاته غير المسؤولة التي أطلقها عبر وسيلة إعلامية عراقية وتصريحه الذي مثل تهديدا واضحا للأمن الوطني والقومي العراقي في التحريض على استهداف محافظة عراقية، فضلا عن إضراره بالعلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية لعدم امتلاكه الصفة الرسمية".

وأضافت الوثيقة "تتحمل وسائل الإعلام التبعات القانونية في حال استضافته لحين حسم الموضوع من قبل لجنة الاستماع في هيئتنا وفقا للأمر (65)".

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