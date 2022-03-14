مصارف لبنان تخسر أموال النظام الدكتاتوري المحجوزة ودعوى قضائية تلاحقها

2022/03/14 | 18:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدوا أنهم لا يملكوا في خزائنهم دولار طازج لإعادة أموال المودعين.

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