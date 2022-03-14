2022/03/14 | 18:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..حذر المتنبئ الجوي صادق العطية، الاثنين، من تأثر العراق برياح سطحية مثيرة للغبار خلال الأيام المقبلة.وقال عطية، في منشور على التليكرام، تابعته /المعلومة/ إن “الانخفاض في درجات الحرارة سيستمر الى غاية مساء الجمعة، وتبلغ ذروة الانخفاض يومي الاربعاء والخميس المقبلين”.وأضاف، أن “درجات الحرارة ستعود الى الارتفاع مجددا”، محذرا من “تقلبات حادة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متنبئ جوي: موجة غبار جديدة وانخفاض بدرجات الحرارة الأيام المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متنبئ جوي: موجة غبار جديدة وانخفاض بدرجات الحرارة الأيام المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).