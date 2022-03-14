الإعمار: تنفيذ 70% من مشروع إنشاء جسور شمال الناصرية ومقترباتها

2022/03/14 | 18:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الاثنين، إنجاز 70% من تنفيذ مشروع إنشاء جسور شمال الناصرية ومقترباتها.وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان إن “وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، تستمر بتنفيذ مشروع إنشاء جسور شمال الناصرية ومقترباتها/ المرحلة الثانية في محافظة ذي قار بنسبة انجاز فعلية بلغت 70%”.وأكد “مواصلة أعمال تنفيذ انشاء […]

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