2022/03/14 | 18:10 - المصدر: الايام نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الاثنين، إنجاز 70% من تنفيذ مشروع إنشاء جسور شمال الناصرية ومقترباتها.
وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان إن “وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، تستمر بتنفيذ مشروع إنشاء جسور شمال الناصرية ومقترباتها/ المرحلة الثانية في محافظة ذي قار بنسبة انجاز فعلية بلغت 70%”.
وأكد “مواصلة أعمال تنفيذ انشاء […]
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وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان إن “وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، تستمر بتنفيذ مشروع إنشاء جسور شمال الناصرية ومقترباتها/ المرحلة الثانية في محافظة ذي قار بنسبة انجاز فعلية بلغت 70%”.
وأكد “مواصلة أعمال تنفيذ انشاء […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعمار: تنفيذ 70% من مشروع إنشاء جسور شمال الناصرية ومقترباتها) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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