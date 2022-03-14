الإعمار: تنفيذ 70% من مشروع إنشاء جسور شمال الناصرية ومقترباتها



الإعمار: تنفيذ 70% من مشروع إنشاء جسور شمال الناصرية ومقترباتها
2022/03/14 | 18:10 - المصدر: الايام نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الاثنين، إنجاز 70% من تنفيذ مشروع إنشاء جسور شمال الناصرية ومقترباتها.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان إن “وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، تستمر بتنفيذ مشروع إنشاء جسور شمال الناصرية ومقترباتها/ المرحلة الثانية في محافظة ذي قار بنسبة انجاز فعلية بلغت 70%”.

وأكد “مواصلة أعمال تنفيذ انشاء […]

ظهرت المقالة الإعمار: تنفيذ 70% من مشروع إنشاء جسور شمال الناصرية ومقترباتها أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعمار: تنفيذ 70% من مشروع إنشاء جسور شمال الناصرية ومقترباتها) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعمار: تنفيذ 70% من مشروع إنشاء جسور شمال الناصرية ومقترباتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).



واصل القراءة على الايام نيوز


Sponsored Links