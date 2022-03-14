اتهام لحكومتي المركز والإقليم.. “تمارسان سياسة التسويف حيال الوجود الصهيوني”

2022/03/14 | 18:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اعتبر عضو تحالف الفتح احمد عبد الحسين، الاثنين، إنكار حكومة الإقليم بتواجد الموساد الإسرائيلي على أراضي كردستان بأنه يدخل ضمن سياسية التسويف التي تمارسها حكومة تصريف الأعمال.وقال عبد الحسين لوكالة / المعلومة /، إن “الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي المنتهية ولايته منذ توليها لزمام أمور البلاد إلى وقتنا الحالي وفي كل الملفات […]

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