رئيس فنلندا يكشف ما قاله بوتين عندما سأله إن كان يريد تغيير النظام في أوكرانيا

2022/03/14 | 18:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، لكبيرة مراسلي CNN الدوليين كريستيان أمانبور، يوم الاثنين إن هدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا ليس تغيير النظام.

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