2022/03/14 | 18:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شعرية المفارقة السردية قصص “عندما كنتُ أجيد الطيران” لنورة يوسف البلوشي نموذجاً* أ.د.فليح مضحي السامرائي جامعة نزوى ــــــ سلطنة عُمان تعتمد آلية المفارقة السردية في القصة القصيرة على ما يصطلح عليه الضربة السردية في نهاية القصة، ففي حين تسير أحداث القصة على نسق سردي معين تأتي الخاتمة كي تقلب الصورة رأسا على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شعرية المفارقة السردية – د. فليح السامرائي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شعرية المفارقة السردية – د. فليح السامرائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).