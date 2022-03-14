مصرف عراقي يطلق “كردت كارد” للموظفين بـ3 اضعاف الراتب

2022/03/14 | 18:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، عن إطلاق بطاقة فيزا الائتمانية (كردت كارد) تضيف لمستخدميها من الموظفين مبلغ يصل إلى ثلاثة أضعاف الراتب الذي يتقاضونه.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ان “هذه البطاقة تمنح للموظفين من حاملي بطاقة (نخيل)، حيث يضاف رصيد يبلغ ثلاثة أضعاف الراتب وبحد اعلى هو خمسة ملايين دينار”.وبين أن […]

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