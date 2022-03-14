مسؤول أميركي للحرة: من البديهي عدم تخزين أسلحة في يافوريف

2022/03/14 | 18:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول أميركي، الاثنين، آخر تطورات المعارك على في أوكرانيا بعد 19 يوما من الغزو الروسي للبلاد.

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