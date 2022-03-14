هذا ما اتفق عليه الاتحاد الوطني وقوى الإطار التنسيقي في بغداد قبل قليل- عاجل

2022/03/14 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الاثنين، عن ابرز ما تم الاتفاق عليه بين الاتحاد الوطني الكردستاني والاطار التنسيقي.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "وفدا من قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني، عقدت قبل قليل اجتماعا مهما مع قيادات الاطار التنسيقي في منزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، من أجل مناقشة التطورات السياسية ونتائج حوارات الأخيرة بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والاطار".

وبين أن "اجتماع الاتحاد الوطني الكردستاني والاطار التنسيقي، شهد الاتفاق على استمرار التحالف بين الطرفين من أجل تكوين ما يسمى بـ(الثلث المعطل) لجلسة البرلمان المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية الجديدة".

وأوضح أن "ذلك في حال اصر التحالف الثلاثي على حسم هذا الملف بعيداً عن الاطار والاتحاد، فيجب الاتفاق معهم قبل عقد هذه الجلسة".

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