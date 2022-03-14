محافظ بغداد: ارتفاع الأسعار تسبب بعرقلة تجهيز 4 مستشفيات ببغداد

2022/03/14 | 18:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبي أكد محافظ بغداد، محمد جابر العطا، اليوم الاثنين، أن ارتفاع الأسعار تسبب بعرقلة تجهيز 4 مستشفيات في العاصمة بغداد، فيما أشار إلى استئناف العمل بالمشاريع المتلكئة.وقال العطا، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك 4 مستشفيات في بغداد تعرقلت عملية تجهيزها نتيجة ارتفاع الاسعار اذ إن عقد تجهيز المستشفى يكون ضمن سنة التسليم، وهذه تعد مشكلة اضافية حيث إن جهاز رنين سعره في السابق مليون دولار أصبح الان مليونين، مشيرا الى أن "وزارتي الصحة والتخطيط تبحثان فرق سعر صرف الدولار من اجل اكمال تجهيز هذه المستشفيات الاربعة".وأضاف، أن "المحافظة أكملت انجاز عدد من المراكز الصحية، وتعمل على انجاز اخرى، مؤكداً "قرب موعد تسليم مركز صحي في منطقة المعامل".

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