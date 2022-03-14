ميقاتي يعلن عدم خوض الانتخابات البرلمانية بلبنان

2022/03/14 | 18:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الأثنين، عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية، لكنه دعا جمهوره إلى المشاركة في الانتخابات وعدم مقاطعتها.وقال ميقاتي، في كلمة له في دائرته الانتخابية في طرابلس: “تشكل الانتخابات النيابية محطة أساسية في مسار العمل البرلماني الذي يتميز به لبنان”.وتابع: “في هذه المرحلة الدقيقة التي يعيشها وطننا، تنظر […]

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