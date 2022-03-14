خوشناو: الشائعات حول وجود مقار للموساد في الاقليم غير صحيحة

2022/03/14 | 18:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فند محافظ أربيل أوميد خوشناو ،اليوم الاثنين، الإدعاءات المتعلقة بوجود مقار تابعة لاسرائيل في اقليم كردستان.

وقال خوشناو ان هنالك شائعات متداولة منذ خمسة عقود حول وجود مواقع أو مقار للموساد الاسرائيلي على اراضي كردستان لكنها غير صحيحة مطلقا، مشددا على ضرورة ان يتخذ العراق موقفا تجاه خرق سيادته بالاستناد الى ذرائع واهية في اشارة منه الى القصف الصاروخي الذي استهدف أربي فجر الأحد والذي تبنى المسؤولية عنه الحرس الثوري الايراني.

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