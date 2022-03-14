مخابرات الاقليم تكشف اسرار وخفايا واماكن تواجد الموساد الاسرائيلي في كردستان

2022/03/14 | 18:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/أربيل..كشف مصدر مطلع في جهاز مخابرات الاقليم ، الاثنين، خفايا وأسرار واماكن تواجد الموساد الصهيوني في كردستان.وقال المصدر الذي فضل عدم كشف اسمه في حديث لوكالة /المعلومة/ إن “هناك منظمات مجتمع مدني وأخرى مؤسسات ثقافية كثيرة تتواجد في أربيل تابعة للموساد الاسرائيلي ، ظاهرها اقامة ندوات ودورات مختلفة و بشكل يومي لمجموعة من […]

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