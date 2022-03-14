النصر يطالب بالكشف عن أسباب وجود غرفة عمليات للموساد في الإقليم

2022/03/14 | 18:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..طالب ائتلاف النصر، الاثنين، الجهات المسؤولة القيام بدورها للكشف عن أسباب وجود غرفة عمليات للموساد والاستخبارات الأجنبية في شمال العراق.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال عضو الائتلاف عزام الحمداني في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “غرف الاستخبارات الأجنبية والموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان انتهاك للقانون وللدولة […]

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