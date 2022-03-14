2022/03/14 | 18:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أكد السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، اليوم الإثنين، أن الهجوم الصاروخي في أربيل لم يستهدف السيادة العراقية بل “قاعدة تجسس تابعة للموساد، فيما أشار إلى أن “بلاده حذرت مراراً مسؤولي إقليم كردستان لكنهم لم يسمعوا”.وقال مسجدي في مؤتمر صحفي، تابعته إيرث نيوز، إن “هذا الاجراء لم يستهدف السيادة العراقية كما لم […]

ظهرت المقالة سفير إيران لدى بغداد عن هجوم أربيل: حذّرنا مراراً مسؤولي كردستان لكن لم يسمعوا كلامنا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفير إيران لدى بغداد عن هجوم أربيل: حذّرنا مراراً مسؤولي كردستان لكن لم يسمعوا كلامنا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفير إيران لدى بغداد عن هجوم أربيل: حذّرنا مراراً مسؤولي كردستان لكن لم يسمعوا كلامنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).