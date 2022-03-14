قرار تاريخي.. ألمانيا تحل قضية

2022/03/14 | 19:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم ألمانيا شراء 35 مقاتلة أميركية من طراز "اف 35" و15 مقاتلة "يوروفايتر"، في إطار سعيها لتحديث قواتها المسلّحة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ما أفاد مصدر برلماني، الاثنين.

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