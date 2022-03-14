سلطة الطيران المدني تعلن الاكتفاء بشهادة التلقيح الدولية للمسافرين

2022/03/14 | 19:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقية ،اليوم الاثنين، انها ستكتفي بمطالبة الوافدين الى العراق والمغادرين منه بإبراز شهادة التلقيح الدولية.

وقالت السلطة في بيان انه قررت استنادا إلى مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية عدم مطالبة المواطنين العراقيين أو الأجانب الوافدين والمغادرين بنتائج فحص بي سي آر والاكتفاء بابراز شهادة تثبت تلقيهم جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون أو جرعتين لبقية الأنواع بدءاً من الأول من نيسان المقبل على ان يستثنى من ذلك من لديهم حالات خاصة والزامهم بجلب فحص كورونا السالب الذي يكون قد اجري خلال اثنتين وسبعين ساعة من موعد الرحلة.

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