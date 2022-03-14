روسيا تخطط لحظر تصدير 3 محاصيل مهمة في العالم

2022/03/14 | 19:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت وزارة الزراعة الروسية، اليوم الاثنين، أن البلاد قد تحظر صادرات القمح والشعير والذرة في الفترة بين 15 مارس الجاري و30 يونيو المقبل.وذكرت الوزارة أنها قدمت مقترحا للحكومة بفرض حظر مؤقت على صادرات المحاصيل الزراعية الأساسية”، وفق ما نقلته وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.وأعلنت روسيا، الخميس الماضي، عن حظر تصدير السيارات حتى […]

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