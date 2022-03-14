مواطنون يطالبون بزيادة السلة الغذائية وتوزيعها شهرياً بدل منحة الـ 100 الف دينار (فيديو)

2022/03/14 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

طالب عدد من المواطنين، اليوم الاثنين، بزيادة مفردات السلة الغذائية وتوزيعها شهريا.

وطالبوا عبر (بغداد اليوم) بـ"زيادة السلة الغذائية وتوزيعها شهريا بدل منحهم 100 الف دينار من اجل عدم ارتفاع الاسعار".

وأكدوا ان "الاستمرار بتوزيع السلة الغذائية سيساهم بخض اسعار المواد الغذائية".

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