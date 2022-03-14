ايطاليا تعلن استعدادها لدعم العراق بمجال الاعمار

2022/03/14 | 19:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن السفير الايطالي لدى العراق، ماوريسيو كركانتي، اليوم الاثنين، استعداد بلاده بمجال الاعمار لاسيما في مجالات مياه الشرب في محافظة البصرة.وذكر بيان لوزارة التخطيط وتلقته وكالة ايرث نيوز، ان الوزير التقى، سفير الجمهورية الايطالية لدى العراق، ماوريسيو كركانتي، والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء الذي حضره مدير عام التعاون الدولي، الدكتور ساهر […]

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