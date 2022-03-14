متى يستمر مصاب كورونا بحجر نفسه بالمنزل؟ ومتى يزور الطبيب؟

2022/03/14 | 19:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعمعظم الأشخاص المصابين بفيروس كوفيد-19 يعانون من أعراض خفيفة فقط، ويتعافون في غضون أسبوع إلى أسبوعين دون الحاجة إلى أي علاج.وبفضل التطعيم، لن تؤدي الإصابة بفيروس كورونا إلى أمراض خطيرة أو إلى الوفاة، ولن تظهر أي أعراض على نحو 30% من المصابين، وهو ما يجعل بقاء الأشخاص الذين لديهم عدوى خفيفة أو معتدلة في المنزل دون الذهاب إلى المستشفى أمرا عاديا.وفي تقرير نشره موقع "ذا كونفرسيشن" (the conversation) الأسترالي، قال الكُتّاب تاري تورنر وبريدجيت باربر وجوش ديفيس وستيفن ماكغلوغلين، إن الأدوية المخصصة لعلاج هذا الفيروس أصبحت متوفرة للعموم ويمكن للأشخاص المصابين بعدوى خفيفة من الفيروس والمعرضين لخطر أكبر تعاطيه في المنزل.وتشمل الأعراض الشائعة للاصابة بكورونا، التهاب الحلق والسعال والصداع والتعب.

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