النائب الثاني لرئيس البرلمان يوجه بمتابعة ملف الكرد الفيليين

2022/03/14 | 19:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه نائب رئيس مجلس النواب العراقي د.شاخەوان عبدالله أحمد، اليوم الاثنين، مؤسسات الدولة بمتابعة ملف الكورد الفيليين، لأنهم شريحة تضررت كثيراً وتعرضوا إلى اضطهاد والتهجير القسري ومصادرة ممتلكاتهم وزج شبابهم في غياهب السجون في زمن البعث المقبور.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي وتلقته وكالة ايرث نيوز، انه “جاء حديث النائب خلال استقباله اليوم الإثنين […]

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