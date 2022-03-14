الأمم المتحدة: 636 مدنيًا على الأقل قُتلوا في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي

2022/03/14 | 19:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، في بيان أرسل إلى شبكة CNN إن 636 مدنياً على الأقل لقوا حتفهم حتى يوم الأحد في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي.

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