أوكرانيا تطالب بطرد روسيا “فورا” من مجلس أوروبا

2022/03/14 | 19:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت أوكرانيا ،اليوم الاثنين، بطرد روسيا “فورا” من مجلس أوروبا، مشيرة إلى أنه لا يحق لموسكو أن تبقى عضوا في الهيئة الحقوقية الأوروبية بعد غزوها أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ “نحضّكم على اتّخاذ قرار بطرد روسيا فورا من مجلس أوروبا”، مضيفا أن الهجوم الروسي يعني بأنه “لا يمكنها البقاء ضمن العائلة الأوروبية”.

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