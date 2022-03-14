رئيس الحرس الوطني الروسي: حرب أوكرانيا لا تسير بالسرعة التي أرادها الكرملين

2022/03/14 | 19:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس الحرس الوطني الروسي فيكتور زولوتوف ،اليوم الاثنين، الذي يعد أحد أوثق حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العملية العسكرية التي تنفذّها روسيا في أوكرانيا لا تسير بالسرعة التي أرادها الكرملين.

وعزا زولوتوف، الإيقاع الأبطأ من المتوقع إلى ما قال إنه قوى أوكرانية يمينية متطرفة تختبئ خلف المدنيين، مكرراً بذلك اتهاماً شائعاً بين المسؤولين الروس، وأشار إلى أن كل شيء لا يسير بالسرعة التي تودّها موسكو، لكن الأمور تسير وفق الخطط الموضوعة لها لتحقيق الأهداف المرجوة خطوة بخطوة حتى يتحقق النصر حسب تعبيره.

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